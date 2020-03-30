Соответствующее письмо нескольких членов фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс, представляющих Германию, оказалось в распоряжении РИА Новости.Германские парламентарии выступили с предложением о проведении расследования пропагандистских атак. При этом в публикации указано на то, что в письме не приводится в пример ни один конкретный случай.