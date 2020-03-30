30.03.2020, 15:12
В Европарламенте РФ обвинили в дезинформации на фоне распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В Европарламенте Российскую Федерацию обвинили в дезинформации в свете распространения коронавируса. Соответствующее письмо нескольких членов фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс, представляющих Германию, оказалось в распоряжении РИА Новости.
В письме заявлено о серьёзной обеспокоенности дезинформационными усилиями, особенно со стороны КНР и РФ.
Германские парламентарии выступили с предложением о проведении расследования пропагандистских атак. При этом в публикации указано на то, что в письме не приводится в пример ни один конкретный случай.
В письме заявлено о серьёзной обеспокоенности дезинформационными усилиями, особенно со стороны КНР и РФ.
Германские парламентарии выступили с предложением о проведении расследования пропагандистских атак. При этом в публикации указано на то, что в письме не приводится в пример ни один конкретный случай.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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