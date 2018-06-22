Министры финансов стран еврозоны согласовали условия выхода Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи.

В Брюсселе заявили об успешном завершении восьмилетней эпопеи вокруг греческого долгового кризиса.

Программа помощи Греции была принята в 2010 году. За это время Афины получили финансовую помощь на сумму в 240 миллиардов евро. Последний транш кредита составит 15 миллиардов евро. 5,5 миллиарда евро из этой суммы сразу будут перечислены для обслуживания долга, оставшиеся 9,5 миллиарда попадут на специальный счет для создания денежного буфера.

В августе этого года ЕС прекратит помощь Греции, предполагается, что данного «буфера» хватит до 2020 года.

Как считают эксперты, в реальности о преодолении финансового кризиса в стране говорить еще очень рано. Средняя продолжительность выданных Греции кредитов составляет 30 лет. Стране предстоит вернуть десятки миллиардов евро, что в условиях слабого роста экономики или вообще отсутствия такого становится очень сложной задачей.

Тем временем, уже ближайшее время проблемы могут возникнуть с экономикой Италии. Третья по размеру экономики страна ЕС накопила огромные долги, с которыми едва ли справится самостоятельно.