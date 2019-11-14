ИА «Ореанда-Новости». Дональд Туск окрестил Россию «стратегической проблемой Европы».

Туск, уходящий с поста главы Евросовета, заявил, что Россия не является партнёром стран Европы. Об этом сообщило издание Financial Times.

Дональд рассказал, что почти каждое собрание лидеров стран ЕС он напоминал им об отношении к России. Туск не раз публично отмечал, что не находится с Кремлём в дружественных отношениях.

По его словам, Россия является стратегической проблемой Евросоюза. Всё дело в том, что «агрессивная политика» Москвы мешала сохранению единства ЕС.

Кроме того, он подчеркнул, что правильным решением в отношении России оказалась политика жёстких ограничений. Санкции, введённые против страны, принесли пользу.