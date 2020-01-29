На сайте Facebook была представлена функция "Действия вне Facebook", дающая возможность управлять информацией о сведениях, которых получены от других веб-страниц.В компании поясняют, что компании делятся делятся сведениями, применяя инструменты для бизнеса, например, вход через социальную сеть.Заявлено, что компания осуществляет сбор данных для демонстрации рекламы, рекомендаций товаров, событий и групп, способных заинтересовать пользователя. Также компания собирает данные для помощи компаниям в измерении результативности рекламы, сайтов и приложений и для выявления подозрительной активности.