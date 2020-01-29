29.01.2020, 08:15
В Facebook уведомили, что получают сведения о действиях пользователей вне соцсети
ИА «Ореанда-Новости». В компании Facebook рассказали, что получают сведения о тех, кто использует социальную сеть, в том числе, от сторонних сайтов.
На сайте Facebook была представлена функция "Действия вне Facebook", дающая возможность управлять информацией о сведениях, которых получены от других веб-страниц.
Отмечается, что функция представляет собой сведения, которые организации и компании передают социальной сети о взаимодействиях пользователей, например, о посещении сайта и использовании приложений.
В компании поясняют, что компании делятся делятся сведениями, применяя инструменты для бизнеса, например, вход через социальную сеть.
Заявлено, что компания осуществляет сбор данных для демонстрации рекламы, рекомендаций товаров, событий и групп, способных заинтересовать пользователя. Также компания собирает данные для помощи компаниям в измерении результативности рекламы, сайтов и приложений и для выявления подозрительной активности.
На сайте Facebook была представлена функция "Действия вне Facebook", дающая возможность управлять информацией о сведениях, которых получены от других веб-страниц.
Отмечается, что функция представляет собой сведения, которые организации и компании передают социальной сети о взаимодействиях пользователей, например, о посещении сайта и использовании приложений.
В компании поясняют, что компании делятся делятся сведениями, применяя инструменты для бизнеса, например, вход через социальную сеть.
Заявлено, что компания осуществляет сбор данных для демонстрации рекламы, рекомендаций товаров, событий и групп, способных заинтересовать пользователя. Также компания собирает данные для помощи компаниям в измерении результативности рекламы, сайтов и приложений и для выявления подозрительной активности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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