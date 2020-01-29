ИА «Ореанда-Новости». В компании Facebook рассказали, что получают сведения о тех, кто использует социальную сеть, в том числе, от сторонних сайтов. 

На сайте Facebook была представлена функция "Действия вне Facebook", дающая возможность управлять информацией о сведениях, которых получены от других веб-страниц.

Отмечается, что функция представляет собой сведения, которые организации и компании передают социальной сети о взаимодействиях пользователей, например, о посещении сайта и использовании приложений.

В компании поясняют, что компании делятся делятся сведениями, применяя инструменты для бизнеса, например, вход через социальную сеть. 

Заявлено, что компания осуществляет сбор данных для демонстрации рекламы, рекомендаций товаров, событий и групп, способных заинтересовать пользователя. Также компания собирает данные для помощи компаниям в измерении  результативности рекламы, сайтов и приложений и для выявления подозрительной активности. 