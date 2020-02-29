29.02.2020, 11:51
В Финляндии предложили отменить визы для жителей Санкт-Петербурга
ИА «Ореанда-Новости». Предложение об отмене визового режима для петербуржцев выдвинул глава города Савонлинна в Финляндии. Об этом сообщает издание «Uutisvuoksi».
Мэр населённого пункта заявил, что визовый режим для жителей Петербурга необходимо значительно облегчить, чтобы развить торгово-экономические связи между Финляндией и Россией. По его мнению, передвижение граждан между странами должно осуществляться по безвизовому режиму, что обеспечит эффективный туристический обмен и создаст условия для развития экономической зоны с Ленинградской областью.Город Савонлинна находится в получасе езды на транспорте от границы с Россией. Именно в этом месте в позапрошлом году состоялся Российско-финский форум культуры и встреча российского лидера Владимира Путина с Саули Ниинистё.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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