ИА "Ореанда-Новости". В Финляндии в дорожно-транспортном происшествии разбилась насмерть семья туристов из России. По информации финской полиции, авария произошла 29 декабря в районе города Оулу. Легковой автомобиль, в котором ехала семейная пара из России с ребёнком школьного возраста, выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с грузовиком.

"Число погибших составило три человека", - сообщается в информации на сайте полиции Финляндии. Пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. "Погибшие - граждане России. Тела опознаны. О ДТП уведомлены власти Российской Федерации", - указано в сообщении полицейского ведомства. Водитель грузовика в ходе инцидента серьёзных травм не получил.

"Поверхность дороги в месте ДТП была скользкой. Зимняя резина легкового автомобиля была в хорошем состоянии. Полиция продолжает расследование происшествия", - сообщили в финской полиции.

Отметим, Финляндия стала излюбленным туристическим направлением для россиян, в особенности для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новогодние праздники. Так, по сообщениям СМИ, накануне первого января на российско-финской границе традиционно скапливаются многочасовые пробки.

По сообщению организаций, изучающих общественное мнение, в последние годы соотечественники предпочитают проводить новогодние каникулы на территории России. Рост интереса к российским направлениям регистрируют также и туристические операторы. Так, «Библио-Глобус» сообщил ранее, что спрос по раннему бронированию в зимнем сезоне этого года на курорты России превышает прошлогодние показатели на 11,6%. Среди российских направлений наибольшей популярностью пользуются туры в Сочи, в особенности на курорты Красной Поляны, в этом году заметно вырос спрос на отдых в Крыму.