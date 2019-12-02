Пол Масгрейв, представитель Массачусетского университета в Амхерсте, рассказал о том, как создавался рекламный ролик. Он сказал, что у Горбачёва не осталось на содержание фонда средств после того, как он проиграл президентские выборы 1996 года. Гонораров от лекций не хватало на его содержание, а после гиперинфляции размер президентской пенсии сократился до двух долларов в месяц.Вышедшая в 1990 году на рынок американская сеть у рекламщиков заказала масштабную кампанию для того, чтобы с рынка России вытеснить конкурентов. Горбачёва выбрали лицом кампании. По заявлению Масгрейва, Горбачёв после долгих колебаний всё же согласился сниматься, если будут выполнены его условия. Политик сказал, что не будет в кадре есть пиццу и оставляет за собой право утверждения сценария ролика.Как утверждают авторы статьи, за этот рекламный ролик политик тогда получил около миллиона долларов.