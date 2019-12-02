02.12.2019, 10:16
В Foreign Policy рассказали, почему Горбачев поучаствовал в съемках рекламы пиццы
ИА «Ореанда-Новости» Ссылающимся на биографа Горбачева Уильяма Таубмана журналом Foreign Policy заявлено о том, что бывший глава СССР Михаил Горбачев для того, чтобы получить деньги для своего фонда, снялся в рекламном ролике сети пиццерий Pizza Hut.
Пол Масгрейв, представитель Массачусетского университета в Амхерсте, рассказал о том, как создавался рекламный ролик. Он сказал, что у Горбачёва не осталось на содержание фонда средств после того, как он проиграл президентские выборы 1996 года. Гонораров от лекций не хватало на его содержание, а после гиперинфляции размер президентской пенсии сократился до двух долларов в месяц.
Вышедшая в 1990 году на рынок американская сеть у рекламщиков заказала масштабную кампанию для того, чтобы с рынка России вытеснить конкурентов. Горбачёва выбрали лицом кампании. По заявлению Масгрейва, Горбачёв после долгих колебаний всё же согласился сниматься, если будут выполнены его условия. Политик сказал, что не будет в кадре есть пиццу и оставляет за собой право утверждения сценария ролика.
Как утверждают авторы статьи, за этот рекламный ролик политик тогда получил около миллиона долларов.
Пол Масгрейв, представитель Массачусетского университета в Амхерсте, рассказал о том, как создавался рекламный ролик. Он сказал, что у Горбачёва не осталось на содержание фонда средств после того, как он проиграл президентские выборы 1996 года. Гонораров от лекций не хватало на его содержание, а после гиперинфляции размер президентской пенсии сократился до двух долларов в месяц.
Вышедшая в 1990 году на рынок американская сеть у рекламщиков заказала масштабную кампанию для того, чтобы с рынка России вытеснить конкурентов. Горбачёва выбрали лицом кампании. По заявлению Масгрейва, Горбачёв после долгих колебаний всё же согласился сниматься, если будут выполнены его условия. Политик сказал, что не будет в кадре есть пиццу и оставляет за собой право утверждения сценария ролика.
Как утверждают авторы статьи, за этот рекламный ролик политик тогда получил около миллиона долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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