ИА «Ореанда-Новости». Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «». Об этом заявилв среду, 21 августа.

«В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции. Об этом нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам», — цитирует министра агентство ТАСС.

В частности, Маас отметил роль России при урегулировании ситуаций в Сирии, в регионе Персидского залива и на Украине. По словам главы ведомства, с Москвой нужно обсуждать вопросы перемирия, разведения сил и реализации Минских соглашений. Однако в данном конфликте «все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу».

В среду Хайко Маас вылетает в Москву, где у него пройдёт встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, одной из тем для обсуждения станет контроль над вооружениями. Ранее в июле Маас отмечал, что именно сотрудничество с РФ позволит «ответить на срочные вопросы мировой политики» и сохранить длительный мир в Европе.

Накануне президент США Дональд Трамп также заявил о необходимости налаживания диалога с Россией и её возвращения в «большую восьмерку». По его словам, многие темы международного клуба касаются Москвы, поэтому включить её было бы «целесообразно».