ИА «Ореанда-Новости». В Генассамблее ООН не дали принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене санкций. Об этом сообщает российское постпредство.

Против предложения Москвы выступили США, Грузия, Великобритания, Украина и ЕС. В постпредстве выразили сожаление в связи с тем, что «небольшая группа государств – апологетов санкционной политики» оказалась не готова отказаться от своих политизированных подходов и интересов.

Ранее Россией была предложена к принятию ООН Декларация о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ предусматривал соглашение стран сотрудничать между собой и с ВОЗ, призывал помогать пострадавшим странам и отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций.

В постпредстве отметили, что страны усложнили и отсрочили победу над коронавирусом.