ИА "Ореанда-Новости". Возглавившего попытку военного переворота в Габоне лейтенанта Келли Ондо Обианга удалось арестовать. Ранее он заявил в ходе путча, что является лидером «Патриотического движения военных и спецслужб Габона». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ги-Бертрана Марангуса сообщило агентство Reuters. Задержание провели сотрудники службы безопасности, передают средства массовой информации.

По данным французской радиостанции RFI, в ходе захвата радиовышки в Либервиле были убиты двое участников путча. Пресс-секретарь правительства рассказал, что властям удалось арестовать ещё четверых участников путча, одному удалось скрыться, он объявлен в розыск. Африканский союз выразил осуждение действий мятежников.

Напомним, ранее представители военных сил Габона совершили захват государственной радиовещательной станции и провозгласили создание «Национального совета реставрации» для возвращения в страну демократии. Обращение от имени заговорщиков зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. В ходе радиовыступления оппозиционеры выразили разочарование новогодним обращением габонского лидера Али Бонго, которое последний зачитал 31 декабря. Обианг призвал жителей африканской столицы выйти в знак протеста против действующей власти на улицы, а также выразил сомнения в способности нынешнего президента страны управлять нацией.

Как сообщалось ранее, президента страны Али бен Бонго Ондимба осенью 2018 года госпитализировали для лечения последствий инсульта в Саудовской Аравии. В конце минувшего года он проходил лечение в Марокко. В новогоднем обращении к нации лидер страны сообщил, что идёт на поправку.

Али бен Бонго Ондимба возглавил страну в 2009 году. Два года назад в Габоне состоялся ряд акций протеста после объявления результатов очередных президентских выборов, в которых победил опять Ондимба. Представители оппозиции обвинили властей в фальсификации результатов выборов. В ходе беспорядков тогда протестанты сожгли здание парламента страны.