ИА «Ореанда-Новости» Бывший медицинский работник в Германии во вторник признался в убийстве 100 пациентов, что сделало его одним из самых смертоносных послевоенных серийных убийц в стране.

41-летний Нильс Хегель признался в убийстве своих пациентов. Это были мужчины и женщины в возрасте от 34 до 96 лет, которые попали в одну из двух больниц, где он работал, на севере Германии между 2000 и 2005.

Хоэгель обвиняется в даче своим жертвам различных лекарств. По его словам, он хотел показать пациентам и коллегам свои навыки реанимации, а также просто «бороться со скукой». В первый день своего судебного процесса в Ольденбурге, Северо-Западная Германия, Хоэгель сказал, что обвинения в убийстве против него были правильными.

Около 126 родственников жертв являются со-истцами в судебном процессе, который, как ожидается, продлится до мая следующего года. Данную информуцию сообщила пресс-секретарь суда CNN.

Хегель уже отбывает пожизненное заключение за шесть судимостей, включая убийство и покушение на убийство.

Эти приговоры и побудили власти расследовать сотни случаев смерти и эксгумировать тела бывших пациентов в клиниках, где он работал. Ранее в этом году ему было предъявлено обвинение ещё в 97 убийствах.

Прокуроры сказали, что Хегель должен был знать, что лекарства, которые он давал пациентам в больницах в Дельменхорсте и Ольденбурге, могут вызвать опасные для жизни проблемы с сердцем.

На прошлых слушаниях Хегель сказал, что чувствовал эйфорию, когда ему удалось вернуть пациента к жизни, и был опустошён, когда он потерпел неудачу.

Полиция сообщила, что окончательное количество убийств никогда не может быть точно определено, потому что некоторые возможные жертвы были кремированы.