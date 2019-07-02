02.07.2019, 20:52
В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро
ИА «Ореанда-Новости» Компания-владелец социальной сети нарушила обязательства перед государством.
Каждый год Facebook должна представлять властям отчёт о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Однако в июле 2018 года компания по неизвестным причинам этого не сделала. В отчёте не были указаны все поступившие жалобы, в том числе на антисемитские материалы.
Как стало известно СМИ, власти не одобрили попытку социальной сети скрыть претензии. Кроме того, в докладе отсутствовала информация о владении языками и обучении персонала компании, который обрабатывает поступающие жалобы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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