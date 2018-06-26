Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

«Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» - сказал Фронмайер в интервью газете «Известия».

Депутат отметил, что Германия несет наиболее внушительные потери. По его расчетам, на Берлин приходит 40% всего ущерба от ответных российских санкций. Таким образом, за годы их действия Германия потеряла уже десятки миллиардов евро.

Также во вторник газета Oberösterreichische Nachrichten вышла с материалом о потерях Австрии от антироссийских санкций. В материале приводится мнение многих бизнесменов, которые выражают свое недовольство текущим положением дел. Как рассказывают представители разных компаний, из-за санкций им пришлось переносить производства или нести иные дополнительные расходы.

Профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер отметил, что в результате взаимного обмена санкциями экспорт из Европы в Россию упал на 30%. В результате, по словам Шнайдера, австрийскому бизнесу приходиться мириться с ущербом.