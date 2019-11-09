ИА «Ореанда-Новости». Немецкий посол в России выразил благодарность СССР за падение Берлинской стены.

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр высказался по поводу падения Берлинской стены на праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 30-летнему юбилею.

По его словам, Германия всегда будет благодарна СССР за то, что он не вмешался в 1989 году, когда начался переломный момент в истории Германии. Мирная революция в ГДР прошла успешно только благодаря этому. Будь руководство Советского союза настроено враждебно, то разрушение границы стало не просто символическим.

Фон Гайр также отметил, что люди, решившие покончить с разделением, достойны уважения.

Пресловутая Берлинская стена стала временной границей между ГДР и ФРГ. Она была построена в 1961 году и просуществовала почти 40 лет, пока в 1989 году не пала под влиянием народных выступлений. С тех пор она символизирует единство немецкой нации.