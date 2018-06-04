Россию необходимо вернуть в состав «Большой восьмерки» (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Она считает, что в этом случае у США появится сильный противовес. «Мы исключили Россию из G8. Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть проводить не хотят», - сказал Вагенкнехт.

Депутат считает, что в целом Москве и Берлину необходимо активизировать сотрудничество. Схожего мнения придерживаются и многие другие немецкие политики. На днях вице-президент бундестага Томас Опперман отметил, что без партнерства с Россией нельзя решить целый международных вопросов.

За активизацию сотрудничества с Россией выступают и региональные власти. Многие региональные немецкие политики призывают снять санкции с России.

Россия стала членом G8 в 1998 году. После вхождения Крыма в состав России в 2014 года участники объединения отказались приехать на саммит G8 в Сочи. С этого времени приставлено участие России в этом клубе. В настоящее время G7 – это Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

После ведения Вашингтоном пошлин в отношении европейских производителей стали напряжении между «Старым» и «Новым Светом» нарастает. Также США пригрозили ввести санкции против европейских участников проекта «Северный поток - 2».

В таких условиях в Европе все громче звучат голоса тех, кто призывает восставить отношения с Россией и активизировать экономические связи.