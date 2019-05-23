23.05.2019, 21:15
В Германии проводницу уволили за съёмки эротических фильмов в поезде
ИА «Ореанда-Новости». Проводницу в Германии уволили после того, как руководство железной дороги узнало, что она снимала порноролики с пассажирами, пишет ТАСС.
Отмечается, что сюжет был незамысловатый: проводница в своей же форме наказывала мужчин, у которых якобы не было билета. Проводница снимала ролики ночью.
Руководство железной дороги осудило её поведение. Там также отметили, что сотрудники не могут использовать свою униформу в коммерческих целях.
Отмечается, что сюжет был незамысловатый: проводница в своей же форме наказывала мужчин, у которых якобы не было билета. Проводница снимала ролики ночью.
Руководство железной дороги осудило её поведение. Там также отметили, что сотрудники не могут использовать свою униформу в коммерческих целях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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