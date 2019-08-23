. Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по взаимодействию с Россией Дирк Визе, передает «Интерфакс».

Отмечается, что заявление сделано по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова — Риббентропа. «Как немцы мы несем нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от неё или приуменьшать её», — подчеркнул Визе. По его словам, для этого необходимо «взаимопонимание с соседями».

Политик напомнил, что Германия развязала войну после заключения пакта. «Я убежден, что мы не должны считать приемлемыми разделительные линии в Европе — ни на карте, как это было однажды в секретном дополнительном протоколе, ни в головах», — заключил он.

В июле Кремль объяснил пользу пакта Молотова — Риббентропа. Отмечалось, что в случае неподписания документа Германия напала бы на СССР с более восточных рубежей. Кроме того, Япония могла объявить войну. Также стало известно, что анализ документов подтвердил отсутствие у советской стороны планов раздела Польши.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна из них подвергнется атаке любого другого государства. Пакт был заключен сроком на 10 лет.