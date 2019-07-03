ИА «Ореанда-Новости». Более двухсот муниципальных районов Голландии запретили употреблять наркотики в общественных местах, пишет РИА Новости.



Некоторые районы в число ограниченных внесли лишь места, которые могут стать источником потенциальных проблем. Большинство запретили употреблять наркотики только в таких местах, как парки, улицы или общественные здания.



Отмечается, что общий запрет ввели только в Роттердаме.