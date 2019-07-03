03.07.2019, 18:37
В Голландии запретили употребление наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». Более двухсот муниципальных районов Голландии запретили употреблять наркотики в общественных местах, пишет РИА Новости.
Некоторые районы в число ограниченных внесли лишь места, которые могут стать источником потенциальных проблем. Большинство запретили употреблять наркотики только в таких местах, как парки, улицы или общественные здания.
Отмечается, что общий запрет ввели только в Роттердаме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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