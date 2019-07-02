ИА «Ореанда-Новости» Биографический фильм о короле рок-н-ролла снимает режиссёр Баз Лурман («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж» , «Великий Гэтсби»).

Как стало известно, среди претендентов на роль Элвиса солист англо-ирландского бой-бэнда One Direction Гарри Стайлс и американский киноактёр, певец и диджей Ансель Элгорт, известный по ролям в фильмах "Виноваты звёзды" и "Дивергент".

Кроме того, в кастинге участвовали британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон, Майлз Теллер и модель Остин Батлер.

О том, кому же достанется главная роль, в Голливуде сообщат через несколько недель.

Уже известно, что в фильме появится Том Хэнкс – он сыграет менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера.