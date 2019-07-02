В Голливуде назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
ИА «Ореанда-Новости» Биографический фильм о короле рок-н-ролла снимает режиссёр Баз Лурман («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж» , «Великий Гэтсби»).
Как стало известно, среди претендентов на роль Элвиса солист англо-ирландского бой-бэнда One Direction Гарри Стайлс и американский киноактёр, певец и диджей Ансель Элгорт, известный по ролям в фильмах "Виноваты звёзды" и "Дивергент".
Кроме того, в кастинге участвовали британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон, Майлз Теллер и модель Остин Батлер.
О том, кому же достанется главная роль, в Голливуде сообщат через несколько недель.
Уже известно, что в фильме появится Том Хэнкс – он сыграет менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера.
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