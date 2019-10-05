Это ответная реакция на продолжающиеся протесты, которые повторились в ночь на 5 октября.

Причина, по которой в Гонконге прошлой ночью вновь прошла серия протестов, заключается в том, что правительство ввело запрет на ношение масок. Прошлой ночью митингующие вышли на улицы города, они поджигали урны и флаги Китайской Народной Республики. Люди громили витрины компаний, которые принадлежат материковому Китаю. Среди них подразделения Банка Китая и страховой компании под названием «China Life Insurance». Сотрудники полиции по отношению к особо агрессивным участникам протестов применили слезоточивый газ и оружие. В ответ полицейские получили бензиновые бомбы. Результатом столкновения стали тридцать пострадавших, один подросток четырнадцати лет получил огнестрельное ранение. Это первое применение огнестрельного оружия за семь месяцев проведения протестных акций.

С официальным комментарием сегодня утром выступила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. Она заявила, что именно действия протестующих вынудили местные власти применить запрет на ношение масок. Поведение митингующих она назвала недопустимым, которое привело к парализации половины территории города. Глава Гонконга прокомментировала и случай применения огнестрельного оружия – полицейский таким образом защищался, после того, как в него кинули бомбу.

Протестующие вышли на центральные улицы Гонконга в масках. Несмотря на запрет их ношения, никто из людей не был задержан. Жители города по-прежнему выступают за освобождение арестованных участников протестных акций.