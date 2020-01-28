ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что применять вакцину можно будет только после её клинических испытаний. Учёные отмечают, что тестирование препарата на животных займёт месяцы. А испытывать лекарство на людях в лучшем случае можно будет только в следующем году. Только после этого можно начать массовое использование вакцины.



По последним данным, от нового вируса уже скончались более ста человек, инфицированными оказались 4,5 тысяч человек по всему миру.