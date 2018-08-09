ИА «Ореанда-Новости». Резонансное «дело Скрипалей» уже успело поднять градус политических распрей. И теперь оно грозит обернуться второй волной санкций против Российской Федерации. Государственный департамент Соединённых Штатов надеется, что до таких мер дело не дойдёт, но для этого от Москвы ждут выполнения некоторых условий – об этом было сообщено на телефонном брифинге для журналистов. Власти США подчёркивали, что заблаговременно проинформировали российскую сторону о введении санкций. Однако из режима новых санкций Вашингтон делал и некоторые исключения.

Новый (второй) пакет акций негативно скажется в первую очередь на дипломатических отношениях между странами, сокращение взаимодействия до минимума, включая внешнюю торговлю (приостановка экспорта в Россию товаров из США и импорт в Соединённые Штаты продуктов из РФ, включая нефтепродукты и самую нефть), а также запрет полётов компании «Аэрофлот» (и других российских авиакомпаний) в США.

В рамках одного из условий от России в течение трёх месяцев ждут, что страна допустит инспекторов Организации Объединённых Наций и международных независимых наблюдателей, а также заверенной гарантии того, что с её стороны не будет использовано химическое или биологическое оружие.

Тем временем первый пакет акций вступит в силу уже в этом месяце – 22 августа. В больше степени он повторяет уже наложенные ранее ограничения и запрещает поставки продукции двойного назначения.

Поводом для объявленных санкции стало отравление в Великобритании Скрипаля. В Лондоне уверены, что за этим преступлением стоят российские власти. В Москве все подозрения в адрес России считают безосновательными, требуя от британцев предоставить чёткие доказательства.

Тем не менее, американские дипломаты добавляют, что Соединённые Штаты занимают жёсткую позицию по отношению к России, однако работают над поддержанием отношений между государствами и ищут возможности работы по тем направлениям, по которым это возможно.