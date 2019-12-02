Леонид Кравчук, выступая на телеканале "112", заявил о том, что, когда при Иване Грозном Россия только начала формироваться, Украина уже несколько столетий была государством и княжеством.Бальбек заявил, что ему жаль, что не дающий политическим событиями экспертной оценки Кравчук стал специализироваться на скандалах. По словам Бальбека, экс-президент Украины сознательно выпячивает якобы украинское исторические превосходство и очерняет Россию.Также депутат Госдумы заявил, что в году студенчества Леонид Кравчук, видимо, не интересовался историческими сведениями, касающимися Украины, поэтому не знает, что построил Киевское княжество князь Владимир, который прибыл в Киев из Новгорода.