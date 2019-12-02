02.12.2019, 10:54
В Госдуме дали ответ на заявление Кравчука о превосходстве Украины
ИА «Ореанда-Новости» Руслан Бальбек, представляющий в Госдуме Крым, назвал сомнительными и нелепыми высказывания бывшего главы Украины Леонида Кравчука об историческом превосходстве перед РФ Украины.
Леонид Кравчук, выступая на телеканале "112", заявил о том, что, когда при Иване Грозном Россия только начала формироваться, Украина уже несколько столетий была государством и княжеством.
Бальбек заявил, что ему жаль, что не дающий политическим событиями экспертной оценки Кравчук стал специализироваться на скандалах. По словам Бальбека, экс-президент Украины сознательно выпячивает якобы украинское исторические превосходство и очерняет Россию.
Также депутат Госдумы заявил, что в году студенчества Леонид Кравчук, видимо, не интересовался историческими сведениями, касающимися Украины, поэтому не знает, что построил Киевское княжество князь Владимир, который прибыл в Киев из Новгорода.
Леонид Кравчук, выступая на телеканале "112", заявил о том, что, когда при Иване Грозном Россия только начала формироваться, Украина уже несколько столетий была государством и княжеством.
Бальбек заявил, что ему жаль, что не дающий политическим событиями экспертной оценки Кравчук стал специализироваться на скандалах. По словам Бальбека, экс-президент Украины сознательно выпячивает якобы украинское исторические превосходство и очерняет Россию.
Также депутат Госдумы заявил, что в году студенчества Леонид Кравчук, видимо, не интересовался историческими сведениями, касающимися Украины, поэтому не знает, что построил Киевское княжество князь Владимир, который прибыл в Киев из Новгорода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии