Недавно Эспер сказал о том, что американцам проходится нагонять РФ в разработках гиперзвукового оружия, поскольку Вашинтоном были приостановлены несколько лет назад разработки гиперзвукового оружия, а Россия тем временем плутовала с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, сегодня американцы вынуждены нагонять Россию, затрачивая "каждый доллар".Шерин РИА Новости сообщил, что США не будут никогда озвучивать свои слабые стороны. Из этого, по его словам, можно сделать вывод, что слова, высказанные Эспером, являются на фоне заявления Трампа о необходимости больше вкладывать средств в НАТО попыткой заиметь побольше денег.