ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы прокомментировал убийство американскими военными генерала Сулеймани.

Член комитета Госдумы по международным делам прокомментировал убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению Евгения Примакова, действия США могут привести к резкому ухудшению ситуации на Ближнем Востоке.

Как считает Примаков, Сулеймани был генералом, официальным лицом, а не просто «террористом». От него зависела ситуация во всём регионе, заявил депутат на своей странице в Facebook.

Член комитета Госдумы также отметил, что генерал Касем Сулеймани представлял угрозу для Израиля и США. Он подчеркнул, что Иран обязательно ответит американцам, ведь в Багдаде уже осадили посольство США. Кроме того, спецслужбы Ирака рекомендовали эвакуировать американцев как можно скорее.