Госпиталь начали строить 23 января. К строительству лечебного учреждения площадью 25 тысяч квадратных метров были привлечены семь тысяч рабочих, которые в течение десяти дней трудились круглосуточно.Местные власти заявляют о выполнении всех необходимых работ, связанных с тем, чтобы создать безопасную среду для больных.В госпитале "Хошэньшань" одновременно могут проходить лечение около тысячи человек. В нем работают тысяча четыреста медиков.