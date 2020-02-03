03.02.2020, 14:01
В госпитале в Ухане, построенном за десять суток, приступили к работе
ИА «Ореанда-Новости». В госпитале по лечению коронавируса, который был построен за десять дней в городе КНР Ухань, в понедельник приняли первых пациентов с подтвержденным диагнозом. Об этом заявлено в сообщении правительства провинции Хубэй.
Госпиталь начали строить 23 января. К строительству лечебного учреждения площадью 25 тысяч квадратных метров были привлечены семь тысяч рабочих, которые в течение десяти дней трудились круглосуточно.
Утром в понедельник несколько машин скорой помощи доставили в госпиталь первую группу пациентов.
Местные власти заявляют о выполнении всех необходимых работ, связанных с тем, чтобы создать безопасную среду для больных.
В госпитале "Хошэньшань" одновременно могут проходить лечение около тысячи человек. В нем работают тысяча четыреста медиков.
Госпиталь начали строить 23 января. К строительству лечебного учреждения площадью 25 тысяч квадратных метров были привлечены семь тысяч рабочих, которые в течение десяти дней трудились круглосуточно.
Утром в понедельник несколько машин скорой помощи доставили в госпиталь первую группу пациентов.
Местные власти заявляют о выполнении всех необходимых работ, связанных с тем, чтобы создать безопасную среду для больных.
В госпитале "Хошэньшань" одновременно могут проходить лечение около тысячи человек. В нем работают тысяча четыреста медиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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