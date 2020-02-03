ИА «Ореанда-Новости». В госпитале по лечению коронавируса, который был построен за десять дней в городе КНР Ухань, в понедельник приняли первых пациентов с подтвержденным диагнозом. Об этом заявлено в сообщении правительства провинции Хубэй.  

Госпиталь начали строить 23 января. К строительству лечебного учреждения площадью 25 тысяч квадратных метров были привлечены семь тысяч рабочих, которые в течение десяти дней трудились круглосуточно.

Утром в понедельник несколько машин скорой помощи доставили в госпиталь первую группу пациентов. 

Местные власти заявляют о выполнении всех необходимых работ, связанных с тем, чтобы создать безопасную среду для больных. 

В госпитале "Хошэньшань" одновременно могут проходить лечение около тысячи человек. В нем работают тысяча четыреста медиков.