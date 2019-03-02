02.03.2019, 20:06
В Греции по запросу Украины задержали россиянина
ИА «Ореанда-Новости». В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса.
Юрист рассказал. Что Калинин был в Греции в служебной командировке. Он был задержан в аэропорту в Афинах 28 февраля. Первое слушание по делу прошло уже в пятницу.
По словам Рахиотиса, суд отправил Калинина в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не будет доставлен украинский запрос на экстрадицию. Адвокат рассказал, что украинские власти обвиняют россиянина в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что Калинин ранее работал на Украине и именно тогда, по мнению Киева, нарушил закон.
Однако адвокат настаивает на том, что дело имеет политический подтекст. По словам правозащитника, Калинин включён в список сайта «Миротворец». Рахиотис заявил, что россиянина преследуют за то, что он оказывал поддержку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который бежал из страны после государственного переворота.
Адвокат отметил, что он рассказал в суде про сайт «Миротворец», однако реакции на это не было. По его словам, греческие власти сегодня обслуживают интересы Украины и США.
В посольстве России в Греции заявили, что уже оказывают задержанному россиянину всю необходимую помощь.
Издание сообщает, что Калинин до 2011 года являлся вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» (украинской «дочки» крупной российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», поглощенной «Роснефтью»), после чего уволился из компании.
В 2013 году Калинин стал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) олигарха Сергея Курченко, которого СМИ называли одним из самых близких к президенту Януковичу. В апреле 2014 года был уволен с должности исполнительного директора компании.
Юрист рассказал. Что Калинин был в Греции в служебной командировке. Он был задержан в аэропорту в Афинах 28 февраля. Первое слушание по делу прошло уже в пятницу.
По словам Рахиотиса, суд отправил Калинина в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не будет доставлен украинский запрос на экстрадицию. Адвокат рассказал, что украинские власти обвиняют россиянина в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что Калинин ранее работал на Украине и именно тогда, по мнению Киева, нарушил закон.
Однако адвокат настаивает на том, что дело имеет политический подтекст. По словам правозащитника, Калинин включён в список сайта «Миротворец». Рахиотис заявил, что россиянина преследуют за то, что он оказывал поддержку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который бежал из страны после государственного переворота.
Адвокат отметил, что он рассказал в суде про сайт «Миротворец», однако реакции на это не было. По его словам, греческие власти сегодня обслуживают интересы Украины и США.
В посольстве России в Греции заявили, что уже оказывают задержанному россиянину всю необходимую помощь.
Издание сообщает, что Калинин до 2011 года являлся вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» (украинской «дочки» крупной российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», поглощенной «Роснефтью»), после чего уволился из компании.
В 2013 году Калинин стал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) олигарха Сергея Курченко, которого СМИ называли одним из самых близких к президенту Януковичу. В апреле 2014 года был уволен с должности исполнительного директора компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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