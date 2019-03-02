Юрист рассказал. Что Калинин был в Греции в служебной командировке. Он был задержан в аэропорту в Афинах 28 февраля. Первое слушание по делу прошло уже в пятницу.По словам Рахиотиса, суд отправил Калинина в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не будет доставлен украинский запрос на экстрадицию.. Отмечается, что Калинин ранее работал на Украине и именно тогда, по мнению Киева, нарушил закон.. По словам правозащитника, Калинин включён в список сайта «Миротворец». Рахиотис заявил, что россиянина преследуют за то, что он оказывал поддержку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который бежал из страны после государственного переворота.Адвокат отметил, что он рассказал в суде про сайт «Миротворец», однако реакции на это не было.В посольстве России в Греции заявили, что уже оказывают задержанному россиянину всю необходимую помощь.Издание сообщает, что Калинин до 2011 года являлся вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» (украинской «дочки» крупной российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», поглощенной «Роснефтью»), после чего уволился из компании.В 2013 году Калинин стал работать в холдинге «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) олигарха Сергея Курченко, которого СМИ называли одним из самых близких к президенту Януковичу. В апреле 2014 года был уволен с должности исполнительного директора компании.