ИА «Ореанда-Новости». 29 октября в Афинах учащиеся вышли на демонстрацию на площадь. Во время митинга группа неизвестных стала забрасывать полицейских камнями, в ответ силовики применили слезоточивый газ. Один из участников нарушения правопорядка был задержан, пишет издание "Нафтемпорики".



Когда демонстрация находилась на площади Синтагма в Афинах перед зданием парламента, группа неизвестных людей спровоцировала беспорядки, они начали кидать в полицейских камни, петарды, файеры и бить автобусные остановки. Беспорядки продолжились напротив храма Зевса Олимпийского на проспекте Амалия. Чтобы прекратить беспредел полиция применила слезоточивый газ.

Демонстрацию учащиеся в Афинах и других греческих городах проводят в знак протеста против государственной политики и изменений в сфере образования. Учащиеся требуют отмены правительственных планов по изменениям в средней школе. Речь идёт о законопроекте, который, по мнению учащихся, вводит "двойные национальные экзамены". Это требует дополнительные денежные средства на новые учебные пособия и репетиторов. Данный законопроект пока не принят, парламент должен проголосовать за его введение до конца текущего года.

Также учащиеся жаловались на нехватку учителей в учреждениях образования и на недостатки инфраструктуры.

24 октября в Афинах 30 человек от группы ультраправых напали на Петроса Константинеаса, который является депутатом правящей партии коалиции радикальных левых СИРИЗА от региона Мессиния. Его подловили в городе Каламата возле входа на стадион. После инцидента он попал в больницу с лёгкими травмами.

Пятерых подозреваемых задержали, в партии ультраправых нападение на депутата осудили. До этого нападения в городах Греции прошли антифашистские демонстрации в связи с пятой годовщиной убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса членами ультраправый партии "Золотая заря". Демонстрация требовала признать эту партию преступной организацией и запретить её, однако судебный процесс до сих пор не завершён.