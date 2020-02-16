16.02.2020, 10:33
В Грузии обнаружено тело россиянки, попавшей под лавину
ИА «Ореанда-Новости». Представителями грузинской спасательной службы была найдено тело россиянки, оказавшейся на горнолыжном курорте Гудаури под лавиной. Об обнаружении тела гражданки РФ рассказали в компании по развитию горнолыжных курортов Грузии.
В сообщении говорится, что личность погибшей туристки из России уже установлена.
Ранее компанией была распространена информация о том, что группа туристов, прибывшая накануне в Грузию из РФ, в субботу в Гудаури оказалась под лавиной. Было заявлено, что россияне катались на лыжах там, где это запрещено делать. Под лавину попали четыре человека. Троих россиян спасли. Попавшую под лавину женщину искали с субботы.
В сообщении говорится, что личность погибшей туристки из России уже установлена.
Ранее компанией была распространена информация о том, что группа туристов, прибывшая накануне в Грузию из РФ, в субботу в Гудаури оказалась под лавиной. Было заявлено, что россияне катались на лыжах там, где это запрещено делать. Под лавину попали четыре человека. Троих россиян спасли. Попавшую под лавину женщину искали с субботы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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