Об обнаружении тела гражданки РФ рассказали в компании по развитию горнолыжных курортов Грузии.Ранее компанией была распространена информация о том, что группа туристов, прибывшая накануне в Грузию из РФ, в субботу в Гудаури оказалась под лавиной. Было заявлено, что россияне катались на лыжах там, где это запрещено делать. Под лавину попали четыре человека. Троих россиян спасли. Попавшую под лавину женщину искали с субботы.