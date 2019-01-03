ИА «Ореанда-Новости» В Грузии от «свиного гриппа» за месяц умерли шесть человек, об этом сообщил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«На данный момент в стране лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа, шесть человек скончались», - рассказал Гамкрелидзе. Он также отметил, что в стране наблюдается увеличение случаев возникновения осложнений по сравнению с 2018 годом, хотя при этом динамика роста случаев заболевания умеренная.

«На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму. Мы далеко от пика эпидемии. Эпидемиологическая граница - это 500 человек»,- отметил Гамкрелидзе. Также глава Центра по контролю заболеваний рассказал, что в этом году вирус боле опасен. «В нынешнем году циркулирует штамм гриппа А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью», - сказал он.

«Свиным гриппом» называют одну из разновидностей острого инфекционного заболевания, которое вызывает специфический тип вируса гриппа H1N1. Для этого гриппа характерен быстрый переход от локальных вспышек заболевания к пандемии. Болезнь отличается тяжёлым течением, вызывает серьёзные осложнения вплоть до летальных исходов.

Инкубационный период болезни длится от 24 до 48 часов. В это время вирус уже активно размножается, и окружающие могут заразиться. Высокая контагиозность больного сохраняется на протяжении 7 суток с начала проявления болезни, а иногда может доходить до двух недель. По симптомам «свиной грипп» схож с другими острыми респираторно-вирусными инфекциями и разновидностями гриппа. Этот грипп отличают: гипертермия до 38-39°С, тошнота, рвота, мышечная слабость, боли в суставах «ломота» в теле. При первых признаках заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.