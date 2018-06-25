ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В грузинском городе Батуми случилось массовое отравление. Около сотни людей госпитализировали после того, как они побывали на свадебном торжестве. Среди пострадавших оказались не только гости и члены семьи, но и сотрудники ресторана, где проходило веселье. Информацию о случившемся передала местная телерадиокомпания.

На днях в больницу курортного города Батуми привезли сразу сотню людей, всего на свадебный банкет пришло четыре сотни людей, четверть из них почувствовала себя плохо. Люди жаловались на тошноту, боли, температуру и озноб – классические симптомы пищевого отравления.

Кто-то из пострадавших отметил, что в ресторане не соблюдались нормы хранения пищи, так, например, рыбу и закуски принесли и выставили на столы ещё за несколько часов до прихода гостей. При этом в помещении было жарко. Еда могла испортиться за это время.

Но в ресторане всячески отрицают свою причастность к инциденту. Руководство отмечает, что и сами сотрудники оказались среди пострадавших.

Местная полиция занялась расследованием массового отравления. Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, но огласку получил 24 июня. В основном среди пострадавших оказались граждане Грузии, только несколько человек из сотни пострадавших по-прежнему в больнице, большинство уже выписали.

Подобный случай произошёл в Индии – там 250 людей оказались в больнице после банкета в честь новоселья. Однако там были жертвы, в СМИ писали, что умерло после отравления не менее трёх детей.

На ужине присутствовало 500 человек. Дети сели кушать раньше, поэтому первыми на плохое самочувствие пожаловались они, позже стало плохо и взрослым. Тогда врачи сообщали, что люди могли отравиться инсектицидами, которые попали в пищу. Это препараты, которыми травят насекомых. Возможно ими обрабатывали какие-то фрукты или овощи.