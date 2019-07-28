ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье 28 июля в центре Батуми состоялся митинг за сближение России и Грузии. По информации ТАСС, в нём приняли участие несколько десятков тысяч человек.

На митинге выступила вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили. Она отметила существующую в грузинской политике тенденцию называть «пророссийскими лозунгами» высказывания грузинской оппозиции по любым вопросам.

Также на митинге выступила депутат парламента Ада Маршания. Депутат попросила власти Грузии немедленно начать диалог с Россией, а также с Южной Осетией и Абхазией, сообщают СМИ.



Кроме того, перед собравшимися выступили представители отрасли туризма, в 2019 году лишившиеся отдыхающих из России.







