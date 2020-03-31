ИА «Ореанда-Новости». Власти Грузии запретили работу всех объектов по продаже алкоголя до 21 апреля, пишут «Известия».



Отмечается, что запрещена продажа спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения.



В Грузии с 31 марта из-за пандемии коронавируса ввели карантин и комендантский час. С девяти вечера до шести утра полностью запрещено любое передвижение общественным транспортом, в том числе и в метро.