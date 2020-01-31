Менеджер Huawei сказал, что даже в случае снятия ограничений с компании, она продолжит придерживаться в выборе сервисов для гаджетов независимых подходов. Он поясняет это тем, что компания не желает снова оказаться в зависимом положении, если произойдут новые политические конфликты.С мая прошлого года компания была лишена права продавать устройства с предустановленными программами сервиса Google. В декабре Huawei заявила, что хочет создать альтернативу сервисам, которые ей запретили использовать.