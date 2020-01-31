31.01.2020, 13:23
В Huawei заявили об окончательном отказе от Google
ИА «Ореанда-Новости». У компании Huawei нет намерения возвращаться к сервисам Google. Фред Ванфэй, представитель компании, об окончательном отказе от сервисов заявил во время пресс-конференции, проходивший в Вене.
Менеджер Huawei сказал, что даже в случае снятия ограничений с компании, она продолжит придерживаться в выборе сервисов для гаджетов независимых подходов. Он поясняет это тем, что компания не желает снова оказаться в зависимом положении, если произойдут новые политические конфликты.
В публикации Der Standart заявлено, что слова менеджера компании указывают на то, что она способна полностью отказаться в своих устройствах от сервисов Google.
С мая прошлого года компания была лишена права продавать устройства с предустановленными программами сервиса Google. В декабре Huawei заявила, что хочет создать альтернативу сервисам, которые ей запретили использовать.
Менеджер Huawei сказал, что даже в случае снятия ограничений с компании, она продолжит придерживаться в выборе сервисов для гаджетов независимых подходов. Он поясняет это тем, что компания не желает снова оказаться в зависимом положении, если произойдут новые политические конфликты.
В публикации Der Standart заявлено, что слова менеджера компании указывают на то, что она способна полностью отказаться в своих устройствах от сервисов Google.
С мая прошлого года компания была лишена права продавать устройства с предустановленными программами сервиса Google. В декабре Huawei заявила, что хочет создать альтернативу сервисам, которые ей запретили использовать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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