19.03.2020, 15:21
В Идлибе конвой турецких военных попал в засаду
ИА «Ореанда-Новости». В населённом пункте Махамбель, расположенном в сирийской провинции Идлиб, неизвестные совершили вооруженное нападение на конвой турецких военных. Об этом рассказало издание Step News Agency в Twitter.
Сообщается, что сначала раздались два взрыва, затем началась перестрелка. По данным издания, поступают сведения о погибших среди военнослужащих Турции, однако их число не было названо. Сейчас к месту боя подходят дополнительные силы турецкой армии.
Сведений о том, кто устроил засаду, на настоящий момент нет.
Сообщается, что сначала раздались два взрыва, затем началась перестрелка. По данным издания, поступают сведения о погибших среди военнослужащих Турции, однако их число не было названо. Сейчас к месту боя подходят дополнительные силы турецкой армии.
Сведений о том, кто устроил засаду, на настоящий момент нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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