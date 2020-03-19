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Об этом рассказало издание Step News Agency в Twitter.Сообщается, что сначала раздались два взрыва, затем началась перестрелка. По данным издания,Сейчас к месту боя подходят дополнительные силы турецкой армии.Сведений о том, кто устроил засаду, на настоящий момент нет.