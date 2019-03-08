Девушки раздавали прохожим значки, на которых было написано «Команда будущего. Женский день». Участницы акции рассказали, что организовали митинг с целью поддержки женщин. У некоторых девушек были плакаты с текстом: «Не позволяйте никому обвинять вас в слабости, потому что вы женщина».Руководитель Международной федерации индийско-российских молодежных клубов Пурнима Ананд отметила, что 8 марта – не просто праздник, а день борьбы женщин за свои права.Отмечается, что. Большое количество взрослых индианок совсем не умеют читать и писать.. По закону в Индии можно вступать в брак в 18 лет, однако 27% девочек выдают замуж ещё до совершеннолетия. Особенно это распространено в глубинке страны.Митинги и шествия в поддержку женщин проходят сегодня по всему миру. Так,. Профсоюзы призывали представительниц слабого пола отказаться сегодня от работы и домашних обязанностей. Там сегодня пройдёт и «Марш женщин».Такое же. Дело в том, что «Марш женщин» проводился против легализации проституции, а радикалы посчитали, что демонстранты выступают за увеличение числа абортов.В Испании женщины также вышли на митинг в поддержку своих прав. На акцию в Мадриде они принесли ложки, которыми стучали в сковородки, пытаясь таким образом обратить внимание на свои проблемы.