08.03.2019, 19:20
В Индии женщины провели в честь 8 марта митинг
ИА «Ореанда-Новости». В Нью-Дели участники молодёжного движения Future team India провели акцию, приуроченную к 8 марта, пишет ТАСС.
Девушки раздавали прохожим значки, на которых было написано «Команда будущего. Женский день». Участницы акции рассказали, что организовали митинг с целью поддержки женщин. У некоторых девушек были плакаты с текстом: «Не позволяйте никому обвинять вас в слабости, потому что вы женщина».
Руководитель Международной федерации индийско-российских молодежных клубов Пурнима Ананд отметила, что 8 марта – не просто праздник, а день борьбы женщин за свои права. Участники акции отмечают, что хотят донести до женщин Индии, что они могут перестать заниматься только домашним хозяйством, а получать образование и становиться, например, врачами и учителями.
Отмечается, что сегодня безграмотными в Индии остаются около 35% женщин. Большое количество взрослых индианок совсем не умеют читать и писать. Ещё одна существенная проблема Индии – ранние браки. По закону в Индии можно вступать в брак в 18 лет, однако 27% девочек выдают замуж ещё до совершеннолетия. Особенно это распространено в глубинке страны.
Митинги и шествия в поддержку женщин проходят сегодня по всему миру. Так, в Бельгии, где 8 марта обычный рабочий день, женщины объявили забастовку. Профсоюзы призывали представительниц слабого пола отказаться сегодня от работы и домашних обязанностей. Там сегодня пройдёт и «Марш женщин».
Такое же шествие прошло и в Киеве, однако там не обошлось без неприятного инцидента. Во время акции подрались феминистки и радикально настроенные граждане. Дело в том, что «Марш женщин» проводился против легализации проституции, а радикалы посчитали, что демонстранты выступают за увеличение числа абортов.
В Испании женщины также вышли на митинг в поддержку своих прав. На акцию в Мадриде они принесли ложки, которыми стучали в сковородки, пытаясь таким образом обратить внимание на свои проблемы.
Девушки раздавали прохожим значки, на которых было написано «Команда будущего. Женский день». Участницы акции рассказали, что организовали митинг с целью поддержки женщин. У некоторых девушек были плакаты с текстом: «Не позволяйте никому обвинять вас в слабости, потому что вы женщина».
Руководитель Международной федерации индийско-российских молодежных клубов Пурнима Ананд отметила, что 8 марта – не просто праздник, а день борьбы женщин за свои права. Участники акции отмечают, что хотят донести до женщин Индии, что они могут перестать заниматься только домашним хозяйством, а получать образование и становиться, например, врачами и учителями.
Отмечается, что сегодня безграмотными в Индии остаются около 35% женщин. Большое количество взрослых индианок совсем не умеют читать и писать. Ещё одна существенная проблема Индии – ранние браки. По закону в Индии можно вступать в брак в 18 лет, однако 27% девочек выдают замуж ещё до совершеннолетия. Особенно это распространено в глубинке страны.
Митинги и шествия в поддержку женщин проходят сегодня по всему миру. Так, в Бельгии, где 8 марта обычный рабочий день, женщины объявили забастовку. Профсоюзы призывали представительниц слабого пола отказаться сегодня от работы и домашних обязанностей. Там сегодня пройдёт и «Марш женщин».
Такое же шествие прошло и в Киеве, однако там не обошлось без неприятного инцидента. Во время акции подрались феминистки и радикально настроенные граждане. Дело в том, что «Марш женщин» проводился против легализации проституции, а радикалы посчитали, что демонстранты выступают за увеличение числа абортов.
В Испании женщины также вышли на митинг в поддержку своих прав. На акцию в Мадриде они принесли ложки, которыми стучали в сковородки, пытаясь таким образом обратить внимание на свои проблемы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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