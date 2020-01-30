СМИ сообщают, что мужчина по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.В полиции подчёркивают, что главная задача – спасти детей. При этом неизвестно, сколько точно взяли в заложники детей. В доме также находится жена преступника и его годовалая дочь.