30.01.2020, 21:51
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей в своём доме, пишет РИА Новости.
СМИ сообщают, что мужчина по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.
В полиции подчёркивают, что главная задача – спасти детей. При этом неизвестно, сколько точно взяли в заложники детей. В доме также находится жена преступника и его годовалая дочь.
СМИ сообщают, что мужчина по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.
В полиции подчёркивают, что главная задача – спасти детей. При этом неизвестно, сколько точно взяли в заложники детей. В доме также находится жена преступника и его годовалая дочь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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