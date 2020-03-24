ИА «Ореанда-Новости». Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что в стране вводится режим строгой изоляции, пишет «Коммерсант».



Ограничения введут 25 марта сроком на 21 день. С этого момента каждому гражданину Индии будет полностью запрещено покидать дом с 12 ночи. Каждая деревня и район будут находиться под строгой блокировкой.



Кроме того, между регионами страны будут закрыты границы.



В Индии сегодня зафиксировано 476 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 пациентов.