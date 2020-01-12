ИА «Ореанда-Новости». Самолёт в Индии был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва.

Воздушное судно, который вылетел в Мумбаи из Калькутты, был вынужден осуществить посадку в аэропорту вылета из-за угрозы взрыва. Женщина по имени Мохини Мондол угрожала взорвать самолёт, о чём сообщила газета Hindustan Times, ссылаясь на полицию.

Как сообщило издание, инцидент произошёл вечером в субботу. Женщина передала записку одному из членов экипажа через 40 минут после вылета из аэропорта Калькутты. Она заявила, что к её телу прикреплены бомбы, и она может взорвать их в любую секунду.

Пилот повернул воздушное судно обратно в аэропорт вылета. По прибытии в аэропорт пассажирку задержали полицейские. Однако при ней не было обнаружено взрывных устройств, как и на борту самолёта. Следствие пытается установить причины действий женщины и объяснить её желание вернуться в Калькутту.