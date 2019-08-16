ИА "Ореанда-Новости" Лидер индонезийского народа Джоко Видода выступил с необычной просьбой к государственному парламенту.

Напомним, что в настоящий момент столицей Индонезийского государства является город Джакарта. Джоко Видода просит перенести главный город страны на остров Калимантан. Во время проведения совещания одной из палат Национального консультативного конгресса (именно так называется парламент в Индонезии) президент выступил с официальным разрешением перенести столицу. Стоит уточнить, что ключевой темой совещания стало празднование 74-й годовщины независимости Индонезийского государства.

Своё решение президент Индонезии Джоко Видода объяснил следующим образом. Действующая столица государства Джакарта расположена в настоящее время на острове Ява. Последнее время столица страдает от перенаселения людей. Кроме того, ситуацию усугубляет географическое расположение острова – Ява находится в низменной части, поэтому здесь постоянно существует угроза затопления. Об этом президент страны говорил ещё в апреле текущего года. Менее полгода потребовалось местным властям, чтобы определить месторасположение новой столицы – остров Калимантан. Однако, точное расположение так и не было выбрано. Джоко Видода посетил остров с официальным визитом, чтобы найти подходящее место для будущей столицы. В настоящий момент точное название провинции так и не названо, об этом власти объявят позже.

Уточняется, что столица Джакарта не потеряет своего статуса крупного и значимого города. Она по-прежнему останется деловым и финансово-торговым центром Индонезийского государства. Чтобы перенести столицу на остров, местным властям потребуется не менее десяти лет и тридцати трёх миллиардов долларов. Планируется, что сначала на Калимантан переедут около полутора миллионов жителей, из которых двести тысяч – это государственные служащие и ещё двадцать пять тысяч – сотрудники полиции и военные.