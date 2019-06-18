ИА «Ореанда-Новости» При крушении пассажирского судна у берегов Индонезии погибло, по меньшей мере, 17 человек, ещё один пропал без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасательные службы.

Отмечается, что кораблекрушение произошло вблизи берегов провинции Восточная Ява. Судно перевернулось в понедельник, тогда сообщалось о двух погибших.

По предварительной информации при катастрофе выжить удалось 39 пассажирам. На данный момент в районе крушения работают водолазы, поисковая операция продолжается.