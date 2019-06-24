24.06.2019, 20:59
В Индонезии произошло четвёртое за день землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». Землетрясение силой в 5,6 баллов произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии на острове Новая Гвинея, пишет РИА Новости.
Землетрясение зафиксировали около восьми вечера по московскому времени. Отмечается, что эпицентр был на глубине 44,8 километра.
Это четвёртое за день землетрясение в этом регионе. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Землетрясение зафиксировали около восьми вечера по московскому времени. Отмечается, что эпицентр был на глубине 44,8 километра.
Это четвёртое за день землетрясение в этом регионе. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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