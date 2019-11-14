ИА «Ореанда-Новости». Мощное землетрясения мощностью 7,1 баллов произошло около берегов Индонезии.



Толчки были зафиксированы около семи вечера по московскому времени. Эпицентр толчков был в 138 километрах от города Тернате, а очаг залегал на глубине 45,1 километра.



В конце сентября в Индонезии произошло землетрясение силой 6,5 баллов. Тогда его эпицентр был в 8 километрах от города Кайрату.