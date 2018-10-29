ИА «Ореанда-Новости». 29 октября в два часа по московскому времени в Индонезии произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет Boeing 737-800, который вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка через тринадцать минут после вылета из аэропорта пропал с радаров. Позже было найдено его место крушения.

Лайнер выполнял рейс JT-610. Вылет состоялся в 06:20 по местному времени. Случилась десятиминутная задержка вылета. В 06:33 самолёт исчез с радаров. Его обломки нашли в море в районе западного побережья острова Ява, на расстоянии 11 километров от берега. Об этом стало известно благодаря экипажам нескольких гражданских судов, находящихся данном районе, они заявили, что нашли обломки самолёта.

Обломки упавшего лайнера находятся на глубине 30-40 метров, организован отряд спасения. Экипажи спасателей находятся на кораблях и поднимают обломки. Уже обнаружили личные вещи пассажиров, находившихся на борту. Об этом сообщил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии. Кроме того, найдено тело одного пассажира, проинформировали в нацагентстве по преодолению ЧС.

Всего на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 189 человек. Из них 179 взрослых, трое детей и восемь человек экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.

Министерстве информации Индонезии подтвердили информацию, что на борту находились 20 чиновников ведомства. В ведомстве также проинформировали, что никто из пассажиров воздушного судна не выжил.

Известно, что экипаж индонезийского Boeing перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета, сообщает местный ресурс, ссылаясь на представителя министерства транспорта Индонезии Бамбанга Эрвана.

По данным компании-авиаперевозчика Lion Air, разбившийся самолет был почти новый: был произведён в 2018 году и поступил в авиакомпанию 15 августа. Кроме того, упавший самолёт признали исправным, заявили в Lion Air.

Командиром экипажа был Бхавье Сунейя, у пилота был опыт шесть тысяч часов налёта, у второго пилота Харвино пять тысяч часов налёта.