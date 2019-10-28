28.10.2019, 10:12
В Интернете разместили трейлер сериала "Дракула"
ИА "Ореанда-Новости"По сообщению Independent, компания BBC разместила в Сети трейлер телевизионного сериала "Дракула", сюжетной базой для которого послужило одноимённое произведение Брэма Стокера.
Сценаристами этого проекта выступили Марг Гэттисс и Стивен Моффат, написавшие ранее сценарий к фильму "Шерлок".
В британском проекте формата "мини-сериал" главного героя исполнит актёр Клас Банг. В проекте также снимаются Джоанна Сканлан, Джон Хеффернан, Долли Уллс.
Мини-сериал будет состоять из трёх частей. Хронометраж этого телевизионного проекта жанра "ужасы" - 270 минут.
Сценаристами этого проекта выступили Марг Гэттисс и Стивен Моффат, написавшие ранее сценарий к фильму "Шерлок".
В британском проекте формата "мини-сериал" главного героя исполнит актёр Клас Банг. В проекте также снимаются Джоанна Сканлан, Джон Хеффернан, Долли Уллс.
Мини-сериал будет состоять из трёх частей. Хронометраж этого телевизионного проекта жанра "ужасы" - 270 минут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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