Сценаристами этого проекта выступили Марг Гэттисс и Стивен Моффат, написавшие ранее сценарий к фильму "Шерлок".В британском проекте формата "мини-сериал" главного героя исполнит актёр Клас Банг. В проекте также снимаются Джоанна Сканлан, Джон Хеффернан, Долли Уллс.Мини-сериал будет состоять из трёх частей. Хронометраж этого телевизионного проекта жанра "ужасы" - 270 минут.