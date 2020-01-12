ИА «Ореанда-Новости». Минкультуры Ирака разрешило установить памятник на месте гибели Касема Сулеймани.

Министерство культуры Ирака дало разрешение на установку памятника на месте гибели иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на полученный агентством пресс-релиз.

Сообщается, что член комитета парламента по культуре и туризму Али аль-Хмейдауи предложил эту идею министерству культуры Ирака. После достижения договорённости решение было принято. Министр поручил начать подготовку к установке памятника. Конкретное место будет выбрано позже.

В ночь на третье января США провели военную операцию в ходе которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.