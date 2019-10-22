ИА «Ореанда-Новости». Погибшими в беспорядках в Ираке стали 149 гражданских и 8 представителей сил безопасности.

В начале октября в Ираке начались протесты, направленные против правительства. Сначала митинги проходили мирно, одна позже начались столкновения с полицией, которые переросли в беспорядки.

В результате акций погибли 149 обычных жителей и 8 человек из сил безопасности.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что всего за время уличных беспорядков пострадало порядка 3,5 тысяч человек. Следователями подчёркивается, что протестанты погибли из-за чрезмерного применения силы со стороны силовиков. Однако приказа открывать огонь власти не давали.

Население вышло на улицы страны, выступая против бедности, коррупции и безработицы, с которыми власть не в состоянии справиться. Манифестанты требуют отставки правительства.