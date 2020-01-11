ИА «Ореанда-Новости». В Тегеране студенты устроили акцию протеста, выступив с требованием наказать виновных в крушении украинского самолёта, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что участники акции зажигали свечи в память о жертвах трагедии. Позже на улицах произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты.



Напомним, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января. В катастрофе погибли 176 человек. Власти Ирана позднее признали вину, заявив, что сбили борт по ошибке.