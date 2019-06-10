ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает «РИА Новости».

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах», — отметил Мусави. 30 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило об отказе России на запрос Ирана о продаже ему С-400. Москва опасается, что поставки С-400 Тегерану приведут к росту напряжённости на Ближнем Востоке, заявило СМИ.

В тот же день сообщения о том, что Россия якобы отказалась продавать Ирану С-400, прокомментировали в Совете Федерации. Они похожи на информационный вброс, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерацией в 2007 году.