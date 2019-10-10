Примечательно, что впервые с 1981 года на стадион допустят женщин. Запрет, которые ввели уже почти 40 лет назад, распространяется также и на баскетбольные и волейбольные матчи. В Иране женщины вынуждены наряжаться мужчинами, чтобы попасть на стадион.Около месяца назад болельщица покончила с собой, после того как её приговорили к шести месяцам тюрьмы за посещение матча. После этого общественность призвала бойкотировать игры, пока не снимут запрет. В итоге власти пошли на встречу и разрешили женщинам приходить. Сектор для них на стадионе отделили от мужчин пустыми местами и металлическим забором.